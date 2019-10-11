أسعار النفط تقفز متأثرة بانفجاري ناقلة النفط الإيرانية.. إليكم النسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قفزت أسعار النفط بنسبة 2% بعد أنباء إصابة ناقلة نفط إيرانية بصاروخين على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية، صباح الجمعة.

- سعر خام برينت (المؤشر الدولي) قفز بنسبة 2% متجاوزا سعر 60 دولار للبرميل.

- سعر خام WTI (غرب تكساس) بنسبة 2% ليبلغ سعر برميل النفط 54 دولارا.

ويذكر أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا في حادثة نفطية منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي إثر تعرض معملين لشركة أرامكو السعودية لهجوم بصواريخ وطائرات "درون" إذ بلغت أسعار تداول العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 61 دولاراً للبرميل خلال أوقات تداول آسيا، أي بارتفاع يبلغ حوالي 10٪، بعد أن كانت قد ارتفعت الأسعار قبل ذلك بنسبة 15%. كما بلغت أسعار تداول العقود الآجلة لخام برنت، حوالي 68 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 11٪.

ووفقا لمسؤول في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية فإن من المحتمل أن الصاروخين الذين استهدفا ناقلة النفط الإيرانية قد أطلقا من الأراضي السعودية على حد تعبيره، وهو التصريح الذي لم يؤكده أي من المسؤولين الإيرانيين بصورة رسمية سواء للسعودية أو أي جهة أخرى حتى كتابة هذا التقرير.