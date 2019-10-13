بوينغ وبورش تطوران سيارة طائرة كهربائية بالكامل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN) -- أعلنت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية، بوينغ، وشركة السيارات الرياضية الألمانية، بورش، عن تعاون بينهما لتطوير سيارة كهربائية يمكنها الطيران.

وقالت الشركتان إنهما اتخذتا قرار التعاون "لاستكشاف سوق التنقل الجوي الحضري المتميز وتوسيع حركة المرور في المناطق الحضرية إلى الفضاء الجوي" من خلال "مركبة إقلاع وهبوط كهربائية بالكامل".

ولم يتضمن الإعلان أي تفاصيل حول تكلفة المركبة الجديدة أو الموارد الأخرى التي تخطط الشركتان للاستثمار بها، كما أنهما لم تحددان تاريخاً معيناً أو تقديراً لسعرها التجاري.

وتعتبر شركة بورش الأم، فولكس فاغن إيه جي، أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم. وكانت قد أعلنت الشركة عن دفعة كبيرة لتطوير السيارات الكهربائية، حيث حددت هدفاً لبناء 22 مليون سيارة كهربائية تحت علاماتها التجارية على مدى السنوات الـ10 القادمة.

رسم تقديري لتصميم السيارة الطائرة الكهربائية من بورش وبوينغ.

ويقول ديتليف فون بلاتن، أحد أعضاء مجلس إدارة بورش المسؤول عن المبيعات والتسويق، إن التعاون "يجمع نقاط القوة بين شركتين عالميتين رائدتين لمخاطبة شريحة محتملة من السوق الرئيسية في المستقبل"، مضيفاً أنه "على المدى الطويل، قد يعني ذلك الانتقال إلى البعد الثالث للسفر".

وقد بلغت إيرادات شركة بوينغ 100 مليار دولار لأول مرة في العام 2018، رغم أن مبيعاتها ستنخفض بشكل حاد هذا العام بسبب توقف طائرة الشركة الأكثر مبيعاً، 737 ماكس، عن العمل وذلك في أعقاب حادثين قاتلين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. كما سبق وأن أظهرت الشركة في أول العام الحالي نموذجاً أولياً لسيارة طائرة ذاتية القيادة تعمل على الطاقة الكهربائية.

ويقول ستيف نوردلند، المدير العام لشركة بوينغ نيكست، التابعة للشركة والتي تعمل في مجال الجيل القادم من المركبات والطائرات، إن "بورش وبوينغ معاً تجمعان فن الهندسة الدقيق والأناقة والابتكار، لتسريع الحركة الجوية الحضرية في جميع أنحاء العالم".