دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم والبنك المركزي السويدي فوز الهندي أبيجيت بانيرجي وزوجته الفرنسية إستر دوفيلو، والأمريكي مايكل كريمر، بجائزة نوبل في علوم الاقتصاد وذلك عن أبحاثهم لتخفيف حدة الفقر في العالم.

ورغم أن المجال الاقتصادي ليس من بين المجالات التي حددتها الهيئة المانحة لجوائز نوبل، إلا أن البنك المركزي يعلن هذه الجائزة في ذكرى ألفريد نوبل، إلا أن تلك الجائزة يمكن اعتبارها واحدة من جوائز نوبل.

وفاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بينما فاز بها في مجال الأدب، الأديب النمساوي بيتر هاندكة، بينما في مجال الطب ففاز بها، الأمريكيان ويليام كايلن وغريج سيمنزا، والبريطاني السير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته.