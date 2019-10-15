اتفاقية تعاون بين "دبي للاستثمارات" و"صندوق الاستثمار" الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، الثلاثاء، اتفاقية تعاون ومشاركة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وهو صندوق الثروة السيادي الروسي، للبحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على دولتي روسيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

وتهدف الاتفاقية، حسبما ورد في بيان صحفي لمؤسسة دبي، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، من خلال احتمالية إنشاء منصة استثمارية مشتركة للبلدين.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "تشكّل اتفاقية اليوم خطوة أولى مهمّة نحو استكشاف الفوائد وفرص النمو المحتملة التي يمكن تحقيقها من كلا الجانبين." وأضاف: "نحن متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الفرص ثمارها في المستقبل القريب".

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية في أبو ظبي، قال كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "يسرّ صندوق الاستثمار المباشر الروسي الإعلان عن شراكتنا مع مؤسسة استثمارية رائدة في دبي نهدف من خلالها إلى تطوير العلاقات وتنشيطها مع مجتمع الأعمال في الإمارات. ونحن واثقون أننا سنكون قادرين على إيجاد العديد من فرص الاستثمار الجاذبة، وإننا نخطط لبدء هذا التعاون في المستقبل القريب".