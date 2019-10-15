ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال السوري موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ماج".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الـ18 من عمره، كان قد أسس رجل الأعمال السوري موفق القداح شركة صغيرة، لم يعلم حينها أنها ستصبح إمبراطورية تجارية تبرز في سوق العقارات العالمي وتعمل في عدة دول حول العالم.

ولكن، لا شك بأن طموح القداح وإصراره على التطور كان دليلاً كافياً على المدى الذي كان من الممكن أن تصله شركته التي تختصر اسمه الثلاثي، "مجموعة ماج".

في الحلقة الأولى من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدث معنا رجل الأعمال السوري موفق القداح، والذي أسس شركته "مجموعة ماج" في العام 1978، ويشغل اليوم منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وتوظف مجموعة ماج اليوم، التي تتخذ من دبي مقراً لها أكثر من 2000 شخص في 40 شركة حول العالم، وتغطي صناعات عدة من بينها العقارات، والمجال الصناعي، والشحن، والمقاولات والهندسة، والأعمال التجارية، والخدمات.

ويقول القداح، الذي تمتهن شركته حالياً مجال العقارات، إنه حول تركيزه على العقارات بناء على ما كان يحتاجه السوق من صناعات، مضيفاً أن نقطة تحول شركته لم تتعلق بالمجال الذي أقبل عليه وإنما "نقطة التحول هي بالفكر أكثر من المهنة، وتعتمد على رؤيتنا للسوق".

كما يشدد القداح أيضاً على أهمية التجهيز ودراسة السوق بطريقة جيدة قبل الإقبال على عمل تجاري ما، وذلك لتجنب العقبات التي قد تحد من تطور الشركة، ولمواجهتها دون أي مشاكل إضافية بطريقة سلسة وفعّالية.