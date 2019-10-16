بعد 40 عاماً على تأسيسها.. كيف حافظت "مجموعة ماج" على مكانها في السوق؟

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال السوري موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ماج".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الحلقة الثانية من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدث معنا رجل الأعمال السوري موفق القداح، الذي أسس شركته "مجموعة ماج" في العام 1978، عن أسلوب عمله الذي ساعده في تحويل ثغرات مسيرته المهنية إلى قصة نجاح.

وينسب القداح نجاح شركته إلى "الدراسة" المكثفة التي يعتمدها قبل الإقبال على أي مشروع جديد، حيث يشرح أن بدء أي عمل تجاري يشبه الدراسة لامتحان ما إلى حد كبير، إذ أن صعوبة السؤال تأتي على قدر الدراسة وعملية التجهيز التي يخضع لها الفرد.

كما يشدد القداح على أهمية متابعة السوق ومواكبته من أجل فهم الاهتمامات الرائجة، إذ أن استمرارية الشركات تأتي من تطورها الدائم بناء على ما يحتاجه السوق المحيط بها، مضيفاً أن ثروة الشركات الأكبر تكمن في "تواجدها على الأرض بشكل صحيح، وتطور كوادرها بشكل مميز".