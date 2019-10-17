موفق القداح لـCNN: أوضاع المنطقة العربية لا تؤثر على تطور الشركات

بعد 40 عاماً على تأسيسها.. كيف حافظت "مجموعة ماج" على مكانها في السوق؟

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال السوري موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ماج".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الحلقة الثالثة من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدث معنا رجل الأعمال السوري موفق القداح عن مواثبته أعماله التجارية في منطق الشرق الأوسط رغم أوضاع المنطقة العربية المتقلبة.

ويعتقد القداح أن أوضاع المنطقة العربية الاقتصادية والسياسية لا تؤثر على أعمال الشركات التجارية وتطورها أو عدمه بأي شكل، وإنما تطيل عمر رحلة التطور هذه. ويؤكد القداح على أهمية تحسب الشركات التجارية من تقلبات السوق، إذ يساعد ذلك في الحد من المشاكل أو المخاطر التي قد تصيب الأعمال التجارية.

كما تحدث مؤسس "مجموعة ماج" أيضاً عن صفات روّاد الأعمال الناجحين، مشيراً إلى أهمية تحمل مسؤولية أفعالنا، وعدم تعليق المشاكل على الآخرين.

ويختتم القدّاح حديثه مشدداً على أهمية التحلي بالإيجابية عند الإقبال على أي عمل ما، واصفاً الإيجابية في أي مجال عمل بـ"مفتاح النجاح".