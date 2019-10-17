دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، على التقارير التي برزت حول وجود 170 مليون ريال "غير مدققة" خلال رئاسة نجم الكرة السعودي السابق، سامي الجابر، لنادي الهلال.

وقالت الهيئة في بيان: "إشارة على حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدا وجود 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله.."

وأضافت الهيئة في البيان: "عليه، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقط جرى الإيضاح.."

وكان الجابر قال على صفحته الرسمية بتويتر: "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص".

وفي تغريدة منفصلة قال الجابر: "بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوءه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً".