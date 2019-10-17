سيارة كهربائية جديدة من فولفو قد تكون الآمن في تاريخ الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كجزء من جهد أكبر للحد من انبعاثاتها للكربون، كشفت فولفو النقاب عن أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة في حدث أقيم في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

ووفقاً لشركة صناعة السيارات التي تتخذ من السويد مقراً لها، فإن سيارة "XC40 ريشارج" هي نسخة جديدة تعمل بالبطاريات لسيارة فولفو XC40 رباعية الدفع الصغيرة.

وستتمكن السيارة من القيادة لمسافة تبلغ 400 كيلومتر مقابل كل جلسة شحن واحدة. كما ستشغل بواسطة محركين كهربائيين، أحدهما لتحريك العجلات الأمامية والآخر الخلفية، بإجمالي قوة تبلغ 408 حصان.

وتعتمد سيارة "XC40 ريشارج" على ذات الهندسة الأساسية التي تعتمد عليها سيارة XC40 التي تعمل على البنزين، إذ صممت بنية السيارة الأساسية منذ البداية لدعم النماذج الكهربائية والتي تعمل بالبنزين معاً.

وتوجد حزم بطاريات سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تحت الأرض، بينما يمكن استخدام المساحة الموجودة أسفل الغطاء كمنطقة تخزين.

ويقول مالين إيكهولم، رئيس السلامة في فولفو للسيارات، في بيان إن سيارة "XC40 الكهربائية بالكامل ستكون من بين أكثر السيارات التي بنيناها أماناً على الإطلاق".

وقد تم تعزيز هيكل سيارة الدفع الرباعي بشكل خاص في الجزء الأمامي والخلفي وحول حزمة البطارية لتوفير مساحة أمان تساعد على حماية الركاب والبطارية. كما يحتوي XC40 أيضاً على مجموعة من تقنيات مساعدة السائق التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار والسونار للمساعدة على تجنب الحوادث. وكانت قد تعهدت شركة فولفو سابقاً أنه بحلول العام 2020، لن يصاب أي شخص بجروح خطيرة أو يُقتل في مركبة فولفو جديدة.

أما من الداخل، فستحتوي سيارة "XC40 ريشارج" على نظام تحكم بشاشة لمس للترفيه والميزات الأخرى من تطوير شركة غوغل. وسيتمكن النظام، الذي تقول فولفو إنها تطوره منذ حوالي 5 سنوات، من تلقي التحديثات، بذات الطريقة التي تتلقاها سيارات تسلا.

ولن يضطر ملاك السيارة إلى اصطحابها إلى الوكالة للحصول على تحديثات برامج جديدة، إذ ستتمكن السيارة من القيام بذلك تلقائياَ عند ركنها في الليل لإعادة شحنها.

وستتوفر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام، حيث سيبدأ سعرها من أقل من 48 ألف دولار، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.