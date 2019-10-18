يبدأ تطبيقها بالسعودية الأحد.. ما هي "التعديات" بضوابط العمل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عددا من ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، يبدأ تطبيقها، الأحد 20 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة أوضح أن المقصود بالتعدي السلوكي " الإيذاء " هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

وأضاف أبا الخيل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق أن الضوابط تغطي "كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه".

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منشورا توضيحيا يفصل هذه الضوابط والسلوكيات التي تعتبر تعديا.