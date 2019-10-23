دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القاهرة وموسكو تعملان على إنشاء منطقة صناعية في مصر حيث يمكن للشركات الروسية العمل منها للإنتاج محلياَ.

جاء ذلك خلال منتدى أفريقيا – روسيا الاقتصادي الذي يقام في سوتشي برئاسة بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من قادة دول أفريقيا، والذي أعلن خلاله عن عدد من المبادرات بين الدولتين.

ووفقاً لما ذكرته هيئة الإعلام المصرية، فإن 23 شركة روسية ستعمل في المنطقة الصناعية في مصر، ومن المتوقع أن يزداد عددها في المستقبل.

كما أثنى بوتين على العلاقات الروسية الأفريقية، التي تحسنت في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم المشاريع بين أفريقيا وروسيا تقدر حالياً بحوالي 20 مليار دولار، مؤكدا على أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات الـ5 المقبلة.

من جهته، قال السيسي إن إفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد خلالها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، مضيفاً أن القارة الأفريقية حرصت على "تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في طليعة أولويات العمل الإفريقي المشترك وقررنا كذلك إيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة في ربوع القارة، لاسيما وأن شباب قارتنا دون الـ25 يشكلون قرابة 65% من سكانها بما يجعلها قوة بازغة في سوق العمل مستقبلاً".