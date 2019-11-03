دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية "تداول"، قدمت "أرامكو" خطوات إرشادية لكيفية الاكتتاب على الأسهم المقرر طرحها وإجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول الطرح، الذي يتوقع أن يكون الأكبر في العالم، ومن يمكنه شراء الأسهم.

وقالت "أرامكو"، عبر موقعها الإلكتروني، إن الخطوة الأولى هي "التأكد من امتلاك حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة"، وعددها 13 بنكا في المملكة، وخصصت أرامكو موقعا للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطر الأولي وكيفية التقدم بطلب للاكتتاب مباشرة عبر البنك.

وأضافت الشركة، التي توصف بـ"جوهرة التاج" السعودية أن الخطوة الثالثة هي "القرار الاستثماري"، داعية إلى الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة قرارك مع المستشار المالي الخاص بك، وتحديد المبلغ الذي ترغب باستثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، مشيرة إلى أنه في حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم.

وتابعت "أرامكو" بالقول إن الخطو الرابعة هي "تخصيص الأسهم المطروحة"، موضحة أن المستوى الإجمالي للطلب يحدد ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، مؤكدة على أنه سيتم إعادة فائض أموال الاكتتاب دون خصم أو استقطاعات.

وأشارت "أرامكو" إلى أن الخطوة الخامسة هي "الإدراج والتداول"، وأنه يمكن مراقبة سعر السهم بمجرد بدء عملية التداول.

موعد الشراء

وحول الموعد الذي يمكن فيه شراء الأسهم، قالت الشركة إنه "سيتم الإعلان في وقت لاحق عن آلية وكيفية الاكتتاب لمن تنطبق عليهم الشروط. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط: ipo.saudiaramco.com وكذلك عبر البنوك المشاركة".

وأضافت الشركة أن حكومة المملكة العربية السعودية هي التي تبيع الأسهم بوصفها المساهم في الشركة، وأن أسهم الشركة ستُدرج في سوق "تداول"، وهي سوق الأسهم الأساسية في المملكة العربية السعودية.

من يمكنه شراء الأسهم؟

أكدت شركة "أرامكو" أنه يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

وأوضحت الشركة أن البنوك المدرجة على موقعها الإلكتروني هي فقط التي يمكنها تلقي طلبات الشراء، وجاءت قائمة تلك البنوك كالتالي: البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.