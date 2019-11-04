68.2 مليار دولار أرباح أرامكو في الأشهر التسعة الأولى من 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية تحقيقها صافي أرباح بلغت 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وحسب هذه المؤشرات فإن صافي الأرباح يبدو متراجعًا بنسبة 7% عند مقارنته بنحو 83.3 مليار دولار أحرزتها أرامكو في نفس الفترة من 2018.

ويأتي إعلان شركة أرامكو عن حصيلة أرباحها المالية بعد إعلانها يوم الأحد أنها تمضي قدمًا في خططها لإصدار الاكتتاب العام لها، مما يتيح للمستثمرين فرصة امتلاك جزء من أكثر الشركات ربحية في العالم.

وتخطط أرامكو لطرحها في بورصة تداول الأسهم في الرياض، لكنها لم تعلق على تقييم الشركة، فيما قيل إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ضغط لتصبح قيمة أرامكو السوقية بقيمة 2 تريليون دولار، على الرغم من أن العديد من المحللين يقدرون ذلك بنحو 1.5 تريليون دولار.