تغيير طفيف من فيسبوك على شعارها.. وتغريدة "ساخرة" من مؤسس تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "فيسبوك" عن تغيير طفيف على شكل علامتها التجارية الخاصة بمنتجاتها مثل "انستغرام" و"واتساب"، فيما بدا أن مؤسس "تويتر" جاك دورسي يسخر من التغيير الذي أعلنت عنه "فيسبوك" بتغريدة عبر حسابه على تويتر.

وأوضحت شركة "فيسبوك" أن تطبيقي "انستغرام" و"واتساب" سيكون معهما شعار فيسبوك بأحرف كبيرة FACEBOOK وبألوان مختلفة، بينما ستبقي الشركة على العلامة التجارية الزرقاء المعروفة بأحرف صغيرة facebook على تطبيق "فيسبوك" فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في "فيسبوك" أنطونيو لوشيو إن التغيير الجديد يهدف إلى توضيح الفرق بين شعار شركة "فيسبوك" وتطبيق "فيسبوك" والتطبيقات الأخرى التي تقدمها الشركة.

في الوقت نفسه، كتب مؤسس تويتر جاك دورسي تغريدة عبر حسابه جاء فيها "Twitter from TWITTER" الأولى بأحرف صغيرة باستثناء الحرف الأول والثانية بأحرف كبيرة، لكن في الواقع لم يحدث ذلك التغيير على تويتر، ما جعل العديد من المعلقين يعتبرها "سخرية" من التغيير الذي أعلنت عنه فيسبوك.