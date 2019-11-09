دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة بترول أبوظبي (أدنوك)، السبت، أن "أدنوك البحرية" نجحت في حفر إحدى أعمق الآبار في العالم.

وأوضحت الشركة عبر حسابها في تويتر أن البئر تقع في جزيرة أم العنبر الاصطناعية، وجرى حفرها على عمق يزيد عن 40 ألف قدم (12 ألف كيلومتر)، قائلة إن عمق البئر أطول من كورنيش أبوظبي.

وتعتبر شركة بترول أبوظبي، وهي مجموعة متخصصة في قطاع النفط والغاز، من الشركات الرائدة في مجال الطاقة منذ تأسيسها في 1971.

وفي وقت سابق، أعلنت "بترول أبوظبي" رؤية استراتيجية لعام 2030 تهدف إلى تغيير طرق تحقيق أقصى قيمة من كل برميل، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، حسبما أفاد موقع الشركة.