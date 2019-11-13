كيف تزيد من فرصة عثورك على وظيفة أحلامك؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا تكون عملية البحث عن وظيفة الأحلام بالمهمة السهلة، ولكن من المهم عدم الاستسلام لليأس أو التوقف عن عملية البحث مهما بدا الأمر صعباً. كل ما عليك فعله هو التحلّي بروح إيجابية والمحافظة على مستوى تحفيز عال والتركيز على البحث عن الفرصة المناسبة بين العديد من الفرص المتاحة.

للوصول إلى هدفك هذا، إليك 10 طرق لزيادة فرصة عثورك على وظيفة أحلامك:

1. قسّم عملية بحثك عن عمل إلى مهام وأهداف صغيرة

بدلاً من تحديد هدف عام للبحث عن عمل، ضع مهام يومية، مثل "البحث عن شركات في منطقة ما" أو "عرض سيرتي الذاتية على بعض زملائي ومراجعتها" أو "ترتيب موعد للحصول على استشارة مهنية". سيساعدك هذا على تجنب الإرباك والشعور بالضياع، كما سيساعدك في الحصول على الوظيفة الملائمة.

2. حدد المسار المهني الذي يناسبك

اسأل نفسك دائماً ما هو المسار المهني الذي تريد الانخراط به؟ هل تريد أن تصبح رئيس قسم التسويق؟ أم صحفي شهير؟ ابحث عن الوظائف المختلفة واقرأ عن الوصف الوظيفي والمهام الخاصة بكل وظيفة، واكتشف كيف يمكنك الوصول إلى المكان الذي ترغب به. سيمنحك هذا التفكير الدافع المطلوب في رحلتك للبحث عن وظيفة، وربما بعض الأفكار المتعلقة بالدور الوظيفي الذي تحلم بشغله.

3. خذ استراحة

قد تكون عملية البحث عن عمل مجهدة، خاصةّ إذا استمرت لوقت طويل، لذا ننصحك بأخذ يوم أو يومين استراحة لتصفية ذهنك والتخلص من التوتر. بهذه الطريقة، ستتجنب الشعور بالتوتر نتيجة الإرهاق عند حصولك على مقابلة شخصية. لذا ننصحك بأخذ قسط من الراحة ثم مزاولة رحلة بحثك عن عمل بذهن صاف وبتركيز أكثر.

4. اطلب الملاحظات والنقد البناء من مصادر تثق بها

نعلم أن عرض سيرتك الذاتية والرسالة التعريفية على عدة أشخاص قد يكون أمراً مربكاً، ولكن آرائهم هامة للغاية، خاصةً إذا كنت تبحث عن عمل منذ مدة طويلة. أرسل سيرتك الذاتية لأشخاص تثق بهم، واطلب آرائهم حولها، فسيساعدك ذلك على عمل التغييرات اللازمة واكتساب الثقة التي تحتاجها في سعيك للحصول على عمل. إذا كنت تشعر بالحيرة، يمكنك الاستعانة بخدمات كتابة سيرة ذاتية ورسالة تعريفية احترافيّة.

5. رتّب يومك

حتى لو لم تكن تمتلك جدول عمل يومي، فهذا لا يعني أنه لا ينبغي أن تُرتّب يومك، فمن السهل أن تتشتت خلال بحثك عن عمل إذا لم تمتلك جدول منظم، وذلك قد يؤدي إلى شعورك بالإحباط وفقدان الإنتاجية. ننصحك بالاستيقاظ في وقت مبكر في كل صباح في الوقت الذي تستيقظ به عادةً عند ذهابك إلى العمل، واظهر بمظهر مهني ولائق، ثم ابدأ بالبحث عن عمل كما لو كنت تعمل في وظيفة بدوام كامل.

6. ضع أهدافاً محددة

من عدد طلبات التوظيف التي تسعى لتقديمها في وقت ما، إلى طلب موعد للحصول على استشارة مهنية أسبوعياً، من المهم ترتيب أهدافك وتحقيق بعضها مهما بدت صغيرة سيعطيك دافعاً قوياً لإتمام مهمتك التي تتمثل في الحصول على عمل.

7. كافئ نفسك عند تحقيقك أحد الأهداف المذكورة على لائحتك أو إنجاز أمر ما

اقض ليلة مع أصدقائك، أو تناول وجبتك المفضلة في المطعم الذي تحبه، أو اشتر شيئاً جديداً، إذ ستساعدك هذه المكافآت الصغيرة على تحسين مزاجك وتدفعك أكثر لتحقيق هدفك.

8. مارس هواية تحبها

نعلم أنه من السهل عليك الانخراط في عملية البحث عن عمل بشكل كامل، ولكن احرص على تخصيص وقت كاف لممارسة نشاطات تحبها بشكل أسبوعي، حيث سيساعدك ذلك في المحافظة على نفسية جيدة حتى في أصعب أوقات بحثك عن عمل.

9. ابحث عن مصادر إلهام

لا تقلل من أهمية المحاضرات التي تعطيك إلهام كبير مثل تلك التي تستطيع إيجادها عبر غوغل ويوتيوب. في الواقع، تكمن أهمية هذه المحاضرات في تحفيزك من خلال اطلاعك على قصص نجاح لأشخاص مرّوا بنفس تجربتك.

10. تذكّر قيمتك الذاتية

قد لا يكون من السهل الحفاظ على ثقتك بنفسك عند تعرضك للرفض المتكرر، ولكن عليك تذكير نفسك بقيمتها. ومن الأشياء التي تستطيع فعلها هي كتابة بعض الإنجازات السابقة التي حققتها مثل مشروع تطوعي عملت عليه، أو مشروع ناجح جداً شاركت به. واحرص على ذكر سمات شخصية فريدة تتمتع بها، مثل تحلّيك بالتعاطف تجاه الآخرين. سيساعدك ذلك في الحفاظ على ثقتك بنفسك خلال عملية البحث عن عمل، والتركيز على تحقيق أهدافك.