السعودية تمنح 73 وافداً أول دفعة من "الإقامة المميزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت المملكة العربية السعودية أول دفعة من "الإقامة المميزة" للوافدين الأجانب، التي ستوفر لحامليها مزايا متعددة تسهل العيش في المملكة.

وأعلن مركز الإقامة المميزة منح 73 شخصاً من 19 جنسية الإقامة المميزة، حيث حصل عليها عدد من المستثمرين والأطباء والراغبين في الاستقرار في المملكة مع أسرهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر بن سليمان العايد، على منح الإقامة الجديدة قائلاً إن "المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها ... حيث ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة".

ووفقاً للمركز فإن عمليات التدقيق لا تزال جارية، ولا يزال يعمل على معالجة بقية الطلبات، التي تلقى منها الآلاف عبر منصته الإلكترونية "سبارك" خلال الأشهر الماضية.

وسيستمر المركز في منح الإقامة المميزة للمتقدمين الآخرين الذين يلتزمون بشروط التقدم اللازمة.

وتوفر الإقامة المميزة التي أطلقتها المملكة في مايو/آيار الماضي ميزات عدة للحاصلين عليها منها حقوق الإقامة في السعودية مع أسرهم، وتأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام عمالة منزلية، وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتي مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة. كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.