منصة جديدة للاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

أتلانتا، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الخميس، إطلاق منصة استثمارات مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار لإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية بين البلدين.

وقال محمد بن زايد في تغريدات له على تويتر، إنه جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "أطلق منصة استثمارات استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية حيوية من أجل بلادنا الشقيقة ".

وأشار ولي عهد أبو ظبي إلى أنه ناقش مع السيسي "سبل تعزيز علاقاتنا الشقيقة في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق في جميع الأحداث الإقليمية والدولية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأ، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تستغرق عدة أيام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي ومحمد بن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، ومشيداً في هذا الإطار بـ"دور مصر المحوري في المنطقة العربية"، وأنها "لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي"، على حد وصفه.