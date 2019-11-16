بيل غيتس يزيح بيزوس ويتربع على عرش أثرياء العالم.. ما الأسباب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عاد بيل غيتس، الشريك المؤسس شركة مايكروسوفت، الجمعة، ليتربع على عرش أثرياء العالم بعد إزاحة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن هذا المركز.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، فإن ثروة غيتس تبلغ 110 مليارات دولار.

وتمكن غيتس من الوصول إلى هذا المركز بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 48% تقريبا العام الجاري، الأمر الذي دفع بقيمة ما يملكه في الشركة للارتفاع بالإضافة إلى أنه وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نالت شركة مايكروسوفت عقدا للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بقيمة 10 مليارات دولار كانت تتنافس فيها مع شركة أمازون.

على الصعيد الآخر بيزوس أضطر العام الجاري إلى التنازل عن قسم كبير من أسهمه في شركة امازون كتسوية في قضية طلاقه من زوجته ماكينزي بيزوس بعد زواج دام 25 عاما، وتبلغ ثروته الحالية 108.7 مليار دولار.