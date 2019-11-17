اكتتاب أرامكو يبدأ اليوم.. وهذا هو النطاق السعري لأسهم الشركة السعودية

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

ما الذي يجب مراقبته في اكتتاب أرامكو وماذا يعني لرؤية 2030؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت أرامكو السعودية، الأحد، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تحديدها النطاق السعري للطرح الأولي لأسهم الشركة.

وقد حدد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا، أي 8 دولارات، و32 ريالا سعوديا، أي 8.53 دولارا للسهم الواحد، بحسب ما ذكره موقع أرامكو الإلكتروني الرسمي في إعلان جديد.

كما ذكر الإعلان أن سعر الطرح النهائي سيحدد في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيبلغ سعر الاكتتاب للمكتتبين الأفراد 32 ريالا سعوديا، أي 8.53 دولارا للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وستطرح شركة النفط السعودية العملاقة 1.5% من إجمالي أسهمها، بحسب ما جاء في الإعلان.

وذكر الإعلان أنه في حال بلغ سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى للطرح، أي 8.53 دولارا للسهم الواحد، فسيتوفر للمكتتبين الأفراد خياران فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الأول وهو "الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمكتتب الفرد"، والثاني وهو "تخصيص أسهم إضافية للمكتتب الفرد".

ومن المقرر أن تعلن الشركة رسمياً عن سعر طرح الأسهم النهائي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.