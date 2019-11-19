إيرباص تعقد صفقة بـ30 مليار دولار مع شركتي طيران في الإمارات

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قامت شركة تصنيع الطائرات "إيرباص" بعقد صفقتين رئيسيتين مع شركات طيران في الإمارات العربية المتحدة، متقدمة في ذلك على منافستها، "بوينغ"، في سباق صفقات الأعمال التجارية الذي غالباً ما يشهده معرض دبي للطيران.

وقد أعلنت طيران الإمارات الاثنين خلال المعرض، عن طلب 50 طائرة "إيرباص" من طراز "A350"، لتنضم إلى أسطول الشركة العملاق المكون من طائرات "إيرباص A380" و"بوينغ 777".

وحلّت الصفقة التي بلغت قيمتها 16 مليار دولار بحسب أسعار القوائم، مكان طلبية أخرى كانت قد أعلنت عنها شركة طيران الإمارات في شهر فبراير/شباط الماضي لشراء 30 طائرة "إيرباص" من طراز "A350" و40 أخرى من طراز "A330".

كما تلقت شركة "إيرباص" أيضاً طلباً إضافياً لـ120 طائرة من طراز "A320 نيو"، من الناقلة الإماراتية منخفضة السعر، طيران العربية، والذي قالت إن الطلب الذي بلغت قيمته 14 مليار دولار سيزيد أسطول الشركة الحالي بـ3 أضعاف.

ولم يحقق معرض دبي للطيران مبيعات كبيرة في أول يوم افتتاحه، الأحد، إلّا أن طلبات شركة "إيرباص" التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار قد تساعد في عقد المزيد من الصفقات قبل اختتام المعرض يوم الخميس.

وتشارك شركة تصنيع الطائرات "بوينغ" أيضاً في الحدث السنوي، وتعمل خلاله على طمأنة المشترين المحتملين بأن طائرة "737 ماكس" ستعود قريباً إلى الخدمة بعد تعطل طائرتيها التي تشغلهما الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة ليون إير، وتسببهما في حادث أودى بحياة 346 شخصاً كانوا على متن الطائرتين.

وصرح ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي للطائرات التجارية في "بوينغ"، للصحفيين خلال المعرض، أن الشركة لا تزال تعتقد أنها يمكن أن تحصل على شهادات أمريكية قبل نهاية هذا العام على طائراتها من طراز "737 ماكس"، ولكن، يعتقد المنظمون من حول العالم أن الشركة ستحتاج إلى وقت أكثر من ذلك.

وقد استمرت "بوينغ" في بناء حوالي 42 طائرة كل شهر رغم أنها لا تستطيع تسليمها بسبب تعليق طائرة "737 ماكس". وتجمع "بوينغ" معظم أموال صفقاتها بعد تسليم الطائرات لشركات الطيران .