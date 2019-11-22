هل تسجل ملاحظات أثناء مقابلة العمل؟ 5 خرافات عن فرص العمل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصل المنافسة بين الباحثين عن عمل إلى أشدها، ويسعى كل متقدم إلى إبراز طاقاته وإمكانياته لنيل الفرصة. فإذا كنت قدّمت على مقابلة لفرصة عمل، إليك 5 خرافات عن سوق العمل حاول تجنبها.
1. خرافة: يجب ألا تتعدى سيرتك الذاتية صفحة واحدة
حقيقة: يجب أن تتكوّن السيرة الذاتية من صفحتين أو ثلاث صفحات
2. خرافة: لا يجب تدوين الملاحظات أثناء مقابلة العمل
حقيقة: لما لا؟ يمكنك تدوين الملاحظات بعد الاستئذان من مسؤول التوظيف
3. خرافة: يمتلك المرشح الذي يتمتع بمؤهلات أعلى فرصة أكبر من غيره للحصول على الوظيفة
حقيقة: في الواقع، المؤهلات وحدها غير كافية، على المرشح أن يتوافق مع سياسة الشركة وتوجهاتها
4. خرافة: لا يمكنك التواصل مع جهة العمل مباشرة، إذا قمت بمقابلة العمل عن طريق شركة توظيف
حقيقة: يمكنك سؤال مسؤول التوظيف عن عنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه في نهاية المقابلة. وإذا رفض، فعليك احترام ذلك
5. خرافة: لا تعين الشركات موظفين جدد خلال الصيف أو مواسم العطلات، لذلك لا جدوى من البحث عن وظيفة في تلك الفترة
حقيقة: لا مانع من البحث عن فرصة عمل في أي وقت، والشركات تفتح باب التوظيف كلما احتاجت لذلك.