دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت سيارة بوغاتي Chiron Sport 110 ANS الأضواء خلال معرض السيارات التي شهدته المملكة العربية السعودية، الجمعة، بعد تحديد سعر بدء المزايدة عند قيمة 2 مليون دولار.

السيارة بيعت بـ3.4 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي أشارت في تقريرها إلى أن مزاد السيارات الذي تستضيفه المملكة يضم 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أنحاء العالم.

صورة أرشيفية لسيارة بوغاتي Chiron Sport “110 ans

ذكر التقرير أن هناك مزادان، الأول شهد، الجمعة، وضم 60 سيارة، في حين سيعرض مزاد ثان، السبت، ستطرح فيه 160 سيارة أخرى.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة قد نشر مقطع فيديو عن لحظة بيع سيارة بوغاتي، على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "أول سيارة نزلت للمزاد وبيعت بـ ٣.٤ مليون دولار 2019 Bugatti Chiron Sport 110 ANS".