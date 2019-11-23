هل تعلم حجم العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا للآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف السفير التركي في قطر، فكرت أوزر، عن النمو في حج العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البدين خلال العام الجاري وحتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال أوزر وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "العلاقات القطرية التركية ‏قوية، والتبادل التجاري يشهد نمواً مطردا ووصل 2.4 مليار دولار نهاية 2018.. بلغت صادراتنا لقطر ‏‏1.362 مليار دولار، وهذا العام حتى سبتمبر بلغت 838 مليون دولار، بزيادة ‏‏8.7 % مقارنة بالفترة نفسها عن السنة الماضية".

وأضاف: "في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا 1.53 مليار دولار نهاية عام 2018، ووصلت حتى سبتمبر 209 ملايين دولار"، مؤكدا على أن "الاستثمارات القطرية في تركيا مستمرّة، و‏القطريين اشتروا عقارات كثيرة، مثل الفنادق والمنتجعات، والشقق، ‏واشترى القطريون 764 عقاراً خلال العام الماضي، وخلال ‏الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 332 عقاراً، بزيادة 69% مقارنة بالفترة نفسها من ‏العام الماضي".

وأردف السفير التركي قائلا: "يتوقع زيادتها 100% وصولا إلى نحو 1500 عقار هذا العام.. وفي قطاع السياحة، بلغ عدد السياح القطريين الى تركيا بلغ 97 ألفا في 2018، مقارنة بـ46 ألفاً نهاية 2017"، متوقعا أن "يرتفع عدد السياح هذا ‏العام بنسبة 30% على الأقل".