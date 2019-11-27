دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعرض الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عدة مبادرات كان أبرزها مشروع "المصفاة العملاقة الجديد"، بالإضافة إلى مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة لمقيمي البلدين.

وطرح الاجتماع الذي ترأسه كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، مبادرة مشروع المصفاة العملاقة في العاصمة الإماراتية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويستهدف هذا المشروع "تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيماويات"، وفقا لوام.

واستعرض الاجتماع الثاني لمحلس التنسيق السعودي الإماراتي مبادرة "التأشيرة السياحية المشتركة" للمقيمين في الدولتين بهدف تنشيط الحركة السياحية في البلدين وتعزيز دور السياحة في تطوير اقتصاد المملكة والإمارات.

وشملت المبادرات الأخرى التي تم استعراضها في الاجتماع مبادرة "تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية" بالإضافة إلى مبادرة تتعلق بمواجهة التحديات الغذائية ومبادرة العملة الرقمية المشتركة، وعدد من المبادرات الأخرى.

وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي في وقت سابق الأربعاء وكان باستقباله الشيخ محمد بن زايد وعدد من الشيوخ والشخصيات السياسية البارزة في الإمارات.