أول تعليق من أرامكو بعد انتهاء اكتتاب الأفراد.. وتقارير عن حجم الإقبال

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

ما الذي يجب مراقبته في اكتتاب أرامكو وماذا يعني لرؤية 2030؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهى اكتتاب الأفراد في الطرح العام الجزئي لشركة أرامكو، جوهرة تاج الصناعات النفطية في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء الخميس وفقا للجدول المحدد للطرح، مع استمرار فترة اكتتاب المؤسسات.

وقالت أرامكو، مساء الجمعة، في أول تعليق لها بعد انتهاء الاكتتاب للأفراد: "نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح أرامكو الأوليّ للأفراد. معا نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.. نحن أرامكو".

وتناقلت وسائل إعلام سعودية عن شركة سامبا كابيتال التي تدير اكتتاب أرامكو، بأن الأخيرة باعت "1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، وأن عدد المشاركين بلغ 4.9 مليون مكتتب"، لافتة إلى أن نسبة التغطية بلغت 148%".

من جهتها قالت سامبا كابيتال بتغريدة لها، مساء الجمعة: "سيتم تخصيص اكتتاب أسهم أرامكو السعودية ورد الفائض بموعد اقصاه 12 ديسمبر. وسيتم الاعلان عنه بشكل رسمي من خلال مدير الاكتتاب سامباكابيتال".