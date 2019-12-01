مازن دروزة لـCNN: التقلبات الاقتصادية في العالم العربي دفعتنا للعالمية

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو مازن دروزة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أدوية الحكمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الحلقة الأولى من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدثنا مع رجل الأعمال الأردني مازن دروزة، والذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أدوية الحكمة، عن بدايات شركة الأدوية التي أسسها والده وأسرار وصولها للعالمية.

ويقول دروزة إن والده اتخذ قرار تأسيس شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط للاستثمار في المواهب العربية و "قلب آية" الاستيراد من الخارج، بهدف تأسيس شركة أدوية عربية تنافس الشركات العالمية الأخرى.

ووفقاً لدروزة فإن تطور مجموعة أدوية الحكمة اعتمد في الأساس على عامل رئيسي واحد، وهو الانسان وكيفية نموه في المنطقة العربية.