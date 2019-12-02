نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو مازن دروزة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أدوية الحكمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الحلقة الثانية من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدثنا مع رجل الأعمال الأردني مازن دروزة، والذي يشغل اليوم منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أدوية الحكمة، عن تطور شركة الأدوية التي أسسها والده والتحديات التي واجهتها الشركة.

ويقول دروزة إن الشركة اعتمدت بنية تحتية منذ بداياتها لتتلاءم مع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حتى أصبحت اليوم الشركة العربية الوحيدة التي تحظى بموافقة من الـFDA.