مازن دروزة لـCNN: القناعة والخطة الواضحة أهم مقومات النجاح

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو مازن دروزة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أدوية الحكمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الحلقة الثالثة من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدثنا مع رجل الأعمال الأردني مازن دروزة، والذي يشغل اليوم منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أدوية الحكمة.

وقدم دروزة بعض النصائح للشباب العرب المهتمين في بدء مشاريعهم الخاصة، حيث شدد على أهمية التخطيط الدقيق، والالتزام بالخطط التي توضع سابقاً من أجل الاستمرارية والتطور في السوق.