نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من بين العديد من الأشياء المثيرة للاشمئزاز في السفر جوا، قد يكون طعام الطائرات من بين الأسوأ على القائمة.. ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لشركة طيران آسيا، إذ افتتحت شركة الطيران مؤخراً مطعماً فعلياً يقدم المأكولات المتوفرة على متن رحلاتها.

وتتمتع أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم بثقة كبيرة بمأكولاتها، إذ تقول الشركة التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها إنها تخطط أيضاً لافتتاح 100 مطعم آخر حول العالم على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

ويقع أول مطعم ذو الخدمة السريعة في مركز تجاري في كوالا لامبور، ويحمل اسم سانتان، كلمة تعني حليب جوز الهند في لغة الملاي، وهي ذات العلامة التجارية التي تستخدمها شركة طيران آسيا على قوائم الطعام على متن رحلاتها.

وتكلف الأطباق حوالي 3 دولارات أمريكية، وتشمل أطباق محلية مثل أرز الدجاج، وطبق شركة الطيران الأيقوني، باك ناصر ناسي ليماك، وهو طبق أرز مع صلصة الفلفل الحار. كما توفر قائمة الطعام القهوة والشاي والحلويات المحلية أيضاً.

يتمتع تصميم المطاعم بأكشاك تسمح للزبائن طلب الطعام.

وقالت المديرة العامة للعلامة التجارية، كاثرين غوه، في بيان صحفي إن الشركة، التي هي أول شركة طيران توفر طعامها بعيداً عن الأجواء، إنها قوبلت بـشهية كبيرة بعيداً عن الرحلات، لما نوفره على قوائم الطعام على متن رحلات الطيران في جميع أنحاء المنطقة، وهذا هو ردّنا على هذه الطلبات".

ويأمل طيران آسيا بجذب طعامه الآسيوي للناس مقارنة بمنافسيه الغربيين، إذ أن الشركة لديها خطط أوسع لتصبح علامة "لايف ستايل" تجارية شاملة، وفقاً لما ذكره رئيس الشركة التنفيذي، توني فيرنانديز، في مقابلة أجريت معه مؤخراً.

وباتت تجذب ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا المجاورة المطاعم الأمريكية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. إذ تخطط سلسلة دومينوز بيتزا لافتتاح 300 موقع في ماليزيا بحلول العام المقبل، بينما تتمتع سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي بـ700 مطعم، ولا تزال تنمو، في حين أن ماكدونالدز أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 300 مليون دولار في المنطقة لتنمو إلى أكثر من 400 مطعم.