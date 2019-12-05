آبل تخطط لإطلاق 4 هواتف آيفون تعمل بتقنية 5G في 2020

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

كل ما قد تحتاج معرفته عن سماعات آبل "Airpods Pro" الجديدة

تعرف على ساعة آبل الجديدة بشاشتها التي لا تنطفئ

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المتوقع أن تصدر شركة آبل 4 هواتف آيفون بشبكة الجيل الخامس (5G) في العام 2020، وفقاً لتقرير تنبؤات صادر عن جي بي مورغان نُشر الاثنين.

وفقاً لمحللين في شركة الخدمات المالية جي بي مورغان، فإنه من المرجح أن تطرح أجهزة آيفون الجديدة في النصف الثاني من عام 2020 وستتوفر بعدد من الأحجام، بما في ذلك هاتف بحجم 5.4 بوصة وآخر بحجم 6.7 بوصة وهاتفان بحجم 6.1 بوصة.

وأشار التقرير إلى أن أكبر جهاز سيحتوي غالباً على تقنية تحول الاستشعار، والتي توفر جودة مقاطع فيديو وصور عالية الدقة عند التقاطها في حالة الحركة.

ولا تعتبر أي من التوقعات المفصلة التي ذكرها التقرير، والتي تستند إلى عمليات فحص سلسلة التوريد، مؤكدة.

كما تختلف تنبؤات التقرير قليلاً عن تكهنات أخرى، والتي تشير إلى أن تشكيلة هواتف آيفون للعام 2020 ستشبه أجهزة العام 2019 مع الأجهزة من الطراز الأعلى بشاشة بحجم 5.4 و6.7 بوصة وطراز أرخص بحجم 6.1 بوصة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تعمل به الشركات بما فيها سامسونغ ووان بلاس، على إطلاق أجهزة قادرة على تشغيل شبكات الـ5G، مثل AT&T وفيرايزون.

ومن المتوقع أن تفتح تقنية 5G فائقة السرعة المجال لابتكارات أكثر في مجال الهواتف الذكية، بما في ذلك بث الفيديوهات بشكل أفضل، وتشجيع التطورات التقنية الكبيرة مثل توصيل السيارات ذاتية القيادة بالإنترنت.