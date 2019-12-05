ما هي أكثر القطاعات جاذبية للباحثين عن عمل في الشرق الأوسط؟

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك العديد من العوامل المختلفة التي يجب مراعاتها قبل الالتحاق بقطاع عمل معيّن. وغالباً ما تكون أفضل القطاعات للعمل هي التي توفر أعلى مستويات الرضا لدى الموظفين.

في الواقع، تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتنوع الشديد فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على تفضيلات الباحثين عن العمل ومستويات رضاهم عن مختلف القطاعات من ناحية الرواتب والمزايا.

في استبيان للكشف عن قطاعات العمل الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل، احتلت قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (26٪) والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (20٪) قائمة أفضل القطاعات من ناحية فرص التقدم الوظيفي.

وبرزت القطاعات التالية كالأكثر جاذبية للكفاءات النسائية في المنطقة: التعليم والأكاديميا (26٪) والرعاية الصحية والخدمات الطبية (25٪) والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (21٪)، في حين برزت الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة والتعليم والأكاديميا كأكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد.

أما بالنسبة للقطاعات التي تقدم أفضل حزم الرواتب، فقد شملت قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (40٪) والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (21٪).

وقد كشف الاستبيان أيضاً أن ربع المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد غيروا قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث برزت الرواتب الأفضل (37٪)، وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (26٪) من ضمن الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

من ناحية أخرى، يفكر أكثر من نصف المهنيين في المنطقة (56٪) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (61٪) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (37٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. في حين برزت قطاعات الحكومة والخدمة المدنية (21٪) والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (19٪) كأفضل القطاعات من ناحية التوازن بين العمل والحياة الشخصية.