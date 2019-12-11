دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت سوق الأسهم السعودية، صباح الأربعاء، بالتداول على أسهم شركة النفط الأكبر في العالم، أرامكو.

وارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 10% عند مطلع اليوم الأول من التداول، ليبلغ سعر السهم 35.2 ريالاً، أي 9.39 دولاراً.

وتقدر "تداول" شركة النفط التي تمتلكها السعودية، بحوالي 1.9 تريليون دولار، أي أقل من تقييم الـ2 تريليون دولار الذي كانت تطمح له الحكومة السعودية عندما أعلنت عن اكتتاب أرامكو لأول مرة، إلّا أن الشركة رغم ذلك أصبحت بعد إدراج أسهمها في السوق المالية، الشركة المدرجة الأكبر في العالم، لتتخطى حجم شركة آبل.

وقالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة سوق الأسهم السعودية: "مع بدء تداول أسهم أرامكو السعودية، ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم، وستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزاً متقدماً من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر عشرة أسواق مالية عالمية".