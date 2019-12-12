كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتحت سوق الأسهم السعودية تداولاتها، صباح الخميس، بارتفاع ملحوظ لسهم شركة أرامكو بثاني أيام التداول على أسهمها، في منحنى تصاعدي مستمر لليوم الثاني على التوالي.

وافتتح سعر سهم أرامكو عند 38.7 ريالا سعوديا، أي 10.32 دولارا، بعد الإغلاق يوم أمس في أول يوم تداول عند 35.2 ريالا سعوديا، أي 9.39 دولاراً للسهم.

وبلغ عدد الصفقات حوالي 82 ألف صفقة في الساعات الأولى من بدء التداول، لتصبح كمية الأسهم المتداولة نحو 329 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها حوالي 13 مليار ريال سعودي، أي حوالي 3.5 مليار دولار.

بعد إغلاق التداولات على سهم أرامكو الأربعاء عند 35.2 ريالا، بلغت قيمة شركة النفط السعودية الأكبر، 1.88 تريليون دولار. وإن استمر سعر التداول على سهم أرامكو على الوتيرة التي افتتحت بها تداولات الخميس، فإن هذا يعني أن قيمة الشركة ستصل إلى تريليوني دولار، وهي القيمة التي كان ينشدها ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان عند إعلان نية المملكة لطرح الشركة للاكتتاب العام الجزئي.