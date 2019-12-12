كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- ارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية يوم الخميس، لتصبح الشركة المنتجة للنفط المملوكة من قبل الممكلة، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقاً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وارتفع سهم الشركة يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وقد اكتسبت أرامكو السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة. وقد أصبحت بذلك أرامكو الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

ويعيش الغالبية العظمى من مشتري الأسهم في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب العام، الثلاثاء وقالت إن 97% من مستثمري التجزئة الذين اشتروا أسهماً هم من السعوديين، كما أن أكثر من 75% من الأسهم المباعة للمستثمرين من المؤسسات بيعت للشركات السعودية والصناديق والمؤسسات الحكومية.

ويعد التقييم التريليوني للشركة، أولوية لولي العهد منذ أن أعلن لأول مرة عن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في عام 2016، إلّا أن العديد من المحللين آنذاك اعتبروا الرقم "مبالغاً به"، رغم احتكار أرامكو لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.