نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

من الصين لأمريكا.. من هو ملك تصليح أجهزة التلفزيون المعطلة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على المرحلة الأولى من اتفاق للتبادل التجاري بين بلاده والصين، والتي تتضمن "عدد من التغييرات الهيكلية والمشتريات الضخمة للمنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة، بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير"، على حد وصف الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر.

من جانبه قال نائب وزير التجارة ونائب الممثل التجاري الدولي للصين، وانغ شوين، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أنه "من خلال الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الاقتصادية والتجارية بين البلدين، اتفق البلدان - على أساس المساواة والاحترام المتبادل - على نص الاتفاقية الاقتصادية والتجارية للمرحلة الأولى".

وأوضح أنه نص الاتفاق يتضمن "حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية وسعر الصرف، والشفافية وزيادة التجارة والتقييم المتبادل وتسوية المنازعات"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا إن "الصين تتوقع من الولايات المتحدة أن تفي بموافقتها على إلغاء التعريفات على المنتجات الصينية على مراحل".

وأكد نائب وزير التجارة أن بلاده تعتبر الوصول إلى الاتفاقية الاقتصادية والتجارية يخدم المصالح الأساسية لشعبي الولايات المتحدة والصين وجميع أنحاء العالم".

وقال ترامب في تغريدته على تويتر، إن بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية ستبقى عند 25%، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية الأخرى سيتم تخفيضها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات حول إلغاء تعريفات جمركية أخرى مستمرة خلال الأيام المقبلة و"وليس بعد انتخابات 2020"، على حد وصفه، واصفًا الاتفاق بـ"الرائع للجميع".

ويعني ذلك الاتفاق، انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية، حيث فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية، والتي تعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق لها في العالم.