تداول صور "أسلحة متطورة" ضبطت قبل تهريبها داخل قطر.. والجمارك تعلق

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لكميات من الأسلحة النارية التي ضبطت قبل دخول ميناء حمد الدولي في قطر مثيرين بذلك شائعات عن الأسباب وراء محاولة إدخال مثل هذه الشحنة.

الجمارك القطرية، عقبت في بيان قائلة: "إشارة على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احباط عملية لتهريب نوعيات متطورة من الأسلحة النارية بميناء حمد الدولي، مساء أمس، تنوه الهيئة العامة للجمارك بأن تلك البضاعة عبارة عن مجسمات أسلحة من البلاستيك المقوى تستخدم في لعبة (Paint ball).."

وأضافت الجمارك القطرية في بيانها: "تتكون (الأسلحة البلاستيكية) من هيكل لمجسم على شكل سلاح يوجد بها أنبوب يتم ملؤه بالكرات التي تحتوي على أصباغ ملونة بغرض الترفيه، مع العلم أن هذه النوعية من المنتجات لا يتم إدخالها إلى السوق المحلي إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ولعدم توفر هذه التصاريح تم إيقافها في المنفذ".

وأردفت: "ترجو الهيئة العامة للجمارك، من كافة المواطنين والمقيمين، بعدم المساهمة في نشر مثل هذه الشائعات إلا بعد التأكد من الجهات المختصة.. هذا ما وجب على الهيئة توضيحه، مع احتفاظها بحقها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره من إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل: