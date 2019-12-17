دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن أغلبنا لن يعيش ليشهد ذلك اليوم الذي قد تتحقق فيه المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، إذ وفقاً لدراسة جديدة أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يحدث ذلك بعد حوالي 100 عام تقريباً.

وقد صنف تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي السنوي الصادر عن المنتدى، أيسلندا كأفضل بلد من حيث المساواة بين الجنسين للعام الـ11 على التوالي، لتليها البلدان المجاورة من الشمال، النرويج وفنلندا والسويد، بينما جاء تصنيف سوريا وباكستان والعراق واليمن في أدنى القائمة على التوالي.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية من حيث المساواة بين الجنسين، لتليها الكويت وتونس. إلّا أن الطريق أمام المنطقة العربية لا يزال طويلاً، إذ جاءت كل من الدول الثلاثة التي تصدرت قائمة الدول العربية في المراكز الـ120 و122 و124 على التصنيف العالمي.

وحلل التقرير 153 دولة في تقدمها نحو المساواة بين الجنسين، حيث ركز على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والاستمرارية، والتمكين السياسي.

وذكر التقرير أنه ركز هذا العام على ضرورة اتخاذ خطوات فارقة، مضيفاً أنه "في ظل معدل التغيير الحالي، سيستغرق تحقيق المساواة قرناً تقريباً، وهو جدول زمني لا يمكننا قبوله ببساطة في العولمة التي نعيشها، خاصة بين الأجيال الشابة التي تتبنى وجهات نظر تقدمية متزايدة بشأن المساواة بين الجنسين".

وقد شهدت بعض المحاور تقدماً ملحوظاً، إذ على سبيل المثال، حققت 35 دولة المساواة بين الجنسين في مجال التحصيل العلمي، ومن المتوقع أن تحقق جميع البلدان المتبقية ذلك في غضون السنوات الـ12 المقبل، أمر يعود إلى حد كبير إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلدان النامية، بحسب ما ذكره التقرير.

كما شهدت صحة المرأة واستمراريتها تحسناً كبيراً، حيث حققت 48 دولة شملها الاستطلاع المساواة شبه الكاملة بين الرجال والنساء في هذا المجال.

ولكن، لا يزال الطريق طويل بالنسبة للمحاور المتبقية، إذ أن نسب المشاركة والفرص الاقتصادية المتوفرة للمرأة تراجعت هذا العام، حيث لم تحقق سوى "حفنة" من الدول المساواة بين الجنسين، ولا يزال يحتاج العالم إلى 257 سنة أخرى لتحقيق ذلك بالكامل. ووفقاً لمؤلفي التقرير، فإن حوالي نصف النساء البالغات يشاركن في سوق العمل، مقارنة بـ78% من الرجال.

كذلك حال التمثيل السياسي، حيث لا تزال الفجوة بين الجنسين في هذا المجال كبيرة أيضاً، إذ لم تستطع أي من البلدان إغلاق الفجوة بالكامل، وعلى المستوى العالمي، سيستغرق الوصول إلى المساواة في مجال التمثيل السياسي حوالي 95 عاماً.

ويقول التقرير إنه إذا اتخذت المحاور الـ4 في عين الاعتبار ونُظر إلى البلدان التي لديها مجموعة من المواقف الإيجابية تجاه المساواة بين الجنسين، فإن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين حول العالم قد يستغرق 99 عاماً ونصف العام.

وفيما يلي، تتعرفّوا إلى ترتيب الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي:

1. الإمارات العربية المتحدة – المركز الـ120 عالمياً

2. الكويت – المركز الـ122 عالمياً

3. تونس – المركز الـ124 عالمياً

4. الجزائر – المركز الـ132 عالمياً

5. البحرين – المركز الـ133 عالمياً

6. مصر – المركز الـ134 عالمياً

7. قطر – المركز الـ135 عالمياً

8. الأردن – المركز الـ138 عالمياً

9. موريتانيا – المركز الـ141 عالمياً

10. المغرب – المركز الـ143 عالمياً

11. عمان – المركز الـ144 عالمياً

12. لبنان – المركز الـ145 عالمياً

13. المملكة العربية السعودية – المركز الـ146 عالمياً

14. سوريا – المركز الـ150 عالمياً

15. العراق – المركز الـ152 عالمياً

16. اليمن – المركز الـ153 عالمياً