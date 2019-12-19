عاطل عن العمل وتبحث عن وظيفة؟ هكذا تنظم وقتك..

دبي، الإمارات العربية (CNN) -- سواء كنت عاطلاً عن العمل منذ فترة قصيرة أو تبحث عن وظيفة منذ وقت طويل، فمن المحتمل بأنك تعاني من مشكلة في تنظيم وقتك.

وإن كنت واحداً من الأشخاص الذي يهدرون وقتهم على النوم أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من البحث عن وظيفة، فقد حان الوقت للتخلص من هذه العادة السيئة والتعامل مع عملية البحث عن عمل كأنها وظيفة بدوام كامل.

ولا شك بأن إدارة حياتك الخاصة، والحفاظ على تركيزك وانضباطك وتحفيزك هو أمر أساسي لتنظيم وقتك، فيجب ألّا تسمح لنفسك باتباع روتين سيء كالسهر طوال الليل، أو البقاء مستلقياً في سريرك لساعات، أو ارتداء ملابس الرياضة طوال اليوم والتقدم إلى الوظائف في أحيان نادرة فقط.

عليك اعتبار أن عملية البحث عن عمل هي وظيفة بدوام كامل، وبالتالي بذل أفضل ما بوسعك والحفاظ على نشاطك وطاقتك في كافة الأوقات.

لتسهيل المهمة عليك، وضعنا برنامج عمل خصيصاً لك! ولكن تذكر بأن الروتين الدائم قد يكون مملاً أيضاً، لذا إن شعرت بالإرهاق من هذا البرنامج، لا تتردد في إجراء بعض التعديلات عليه كي تحافظ على حماسك.

7:00 ص – 8:00 ص: استيقظ من النوم

يجب عليك بدء يومك في وقت مبكر جداً، فالاستيقاظ عند الساعة السابعة صباحاً سيساعدك على البدء بنشاط وتنظيم وقتك بفعالية. يمكنك قضاء الساعة الأولى من اليوم في تناول وجبة الفطور والقهوة، ومن ثم ارتداء ملابسك. لا تخضع لرغبتك بالبقاء في ملابس النوم واحرص على ارتداء ملابس لائقة، فذلك سيمنعك من البقاء مستلقياً على السرير طوال اليوم.

8:00 ص – 9:00 ص: مارس التمارين الرياضية

لطالما سمعنا أن الصحة الجسدية الجيدة تؤثر بإيجابية على طريقة التفكير، فبدء يومك بممارسة بعض التمارين سيساعد على تعزيز نشاطك ويمنح جسمك الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط.

9:00 ص – 10:00 ص: ابدأ بالبحث عن وظائف

يجب عليك تخصيص حوالي ساعة يومياً على الأقل للبحث عن عمل، اجمع كافة الوظائف التي تهمك مع الوصف الوظيفي ورابط الصفحة في ملف. يمكنك إيجاد العديد من الوظائف على مواقع التوظيف الإلكترونية، وحفظها للاطلاع عليها لاحقاً، وإرسالها إلى بريدك الإلكتروني، بالإضافة إلى طباعتها، وتلقي وظائف مماثلة لها عبر بريدك. سيجمع لك ذلك قائمة طويلة بالوظائف مع الوقت. يمكنك اختيار طريقة الحفظ المفضلة لك، سواء كانت نسخة ورقية أم إلكترونية، فذلك سيساعدك على البقاء على اطلاع بكافة الوظائف التي تهمك.

10:00 ص – 11:00 ص: راجع سيرتك الذاتية

خذ استراحة من عملية البحث عن وظائف وراجع سيرتك الذاتية. فبعد قراءة الأوصاف الوظيفية، قد تود إضافة بعض الكلمات إلى سيرتك الذاتية لتحسين فرص عثورك على وظيفة. وإن لم تقم بتحديث سيرتك الذاتية منذ وقت طويل، فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، فكلما كانت سيرتك الذاتية محدّثة، زادت فرصتك في جذب أصحاب العمل. في الواقع، يمكن لأصحاب العمل تصفية السير الذاتية بحسب آخر تاريخ لتحديث السيرة الذاتية، لذا احرص على تحديث سيرتك باستمرار.

11:00 ص – 11:20 ص: خذ استراحة

حان الوقت الآن لأخذ استراحة. انهض من مكانك وقم ببعض التمارين. أجب عن الرسائل التي تجاهلتها منذ الصباح، واسترخ لمدة 20 دقيقة قبل أن تعود للعمل.

11:20 ص – 13:00 م: تعلّم مهارات جديدة

إن التخرج من المدرسة لا يعني التوقف عن التعلّم، إذ يجب عليك تخصيص ساعة ونصف يومياً على الأقل لحضور الدورات التدريبية عبر الإنترنت، فصقل المهارات سيساعدك على التميّز عن غيرك من المرشحين للوظيفة. كما يجب عليك استغلال وقتك لمعرفة المزيد حول الشركات التي تهمك وثقافتها ومنتجاتها وقيمها، فذلك سيجعلك أكثر استعداداً لمقابلة العمل أو كتابة رسالة تعريفية.

13:00 م – 15:00 م: تناول الغذاء

تجنب تناول الغذاء لوحدك في المنزل كل يوم، واحرص على رؤية أصدقائك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. فقد تجعلك البطالة تشعر بالوحدة، والتي تؤدي بدورها إلى مشاعر سلبية، وبالتالي يصبح روتينك اليومي مملاً. واحرص أيضاً على تخصيص بعض الوقت يومياً لممارسة هواياتك.

15:00 م – 17:00 م: تقدم إلى الوظائف

يجب عليك تخصيص ساعتين يومياً على الأقل للتقدم إلى الوظائف. اطلع على قائمة الوظائف التي جمعتها باكراً اليوم، واحرص على كتابة رسالة تعريفية مخصصة بحسب الوظيفة لتحسين فرصك. راجع سيرتك الذاتية والرسالة التعريفية والوثائق الأخرى للتأكد من خلوها من الأخطاء النحوية والمطبعية، كي لا يكون خطأ إملائي واحد هو السبب الذي يمنعك من الحصول على وظيفة أحلامك.

17:00 م – 18:00 م: تواصل مع الآخرين

يجب عليك تخصيص الساعة الأخيرة للتواصل مع الآخرين، فبناء شبكة علاقات واسعة ضروري للغاية لنجاحك المهني. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب على المنصات المهنية عبر الإنترنت والتواصل مع المهنيين الذين يعملون في نفس مجالك.

يجب أن ينتهي يومك كباحث عن عمل تماماً كما ينتهي يومك في العمل، فقد يكون لديك أحياناً عملاً إضافياً بعد انتهاء الدوام، ولكن يجب أن تخصص فترة المساء للراحة. يمكنك مثلاً مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل، أو قراءة كتاب، أو الخروج مع أصدقائك، ولكن تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل كي تتمكن من الاستيقاظ باكراً في اليوم التالي وبدء يومك بنشاط.