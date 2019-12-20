مليونير شاب يعرض "وظيفة الأحلام".. إليكم المطلوب وكم الراتب

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

أثرياء العالم في 2018.. من خسر ومن ربح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال والمليونير الشاب ماثيو ليبر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقرير عن عرضه وظيفة يطلب فيها شخصا ليجوب معه العالم ويصوره ويحمل الصور الملتقطة على صفحته بموقع مشاركة الصور، انستغرام.

صورة للمليونير الأسترالي في زيارة إلى دبي

التقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، قائلة إن الراتب الذي يعرضه المليونير الأسترالي هو 55 ألف دولار في السنة أي نحو 4600 دولار في الشهر.

وعن مواصفات الشخص الأمثل لهذه الوظيفة، قال ليبر إن عليه حمل جواز سفر سار ومستعد للسفر خلال وقت قصير جدا ويملك نظرة لأفضل المناطق التي يمكن التقاط الصور فيها.

ونقل تقرير الصحيفة على لسان المليونير الشاب قوله: "خلال العام الماضي فقط تمكنت من توسيع حجم أعمالي خلال سفري إلى الإمارات وإندونيسيا وأمريكا وإيطاليا ونيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلاند، وللآن اعتمد على صديقي المقرب ليكون معي ويلتقط الصور على هاتفه".

وأضاف: "الآن أعمالي توسعت بصورة كبيرة وسريعة جدا وأحتاج إلى صديقي المقرب لأن يكون في أماكن أخرى للعمل، وأنا الآن أقدم هذا الإعلان المفتوح للعالم للعثور على شخص يمكن أن يحل مكانه (صديقي المقرب)."