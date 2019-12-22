بسبب ارتفاع الطلب عليه.. موتورولا تؤجل إطلاق هاتف "رازر" القابل للطي

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يبدو أن موتورولا لن تفي بوعدها لإطلاق هاتف موتورولا "رازر" القابل للطي الأيقوني قبل نهاية العام، إذ وفقاً لعدد من التقارير، فإن الشركة أجلت موعد طرح الهاتف في السوق، بعد أن كانت قد أعلنت سابقاً عن توفره للطلب المسبق في 26 ديسمبر/كانون الأول وعن طرحه في الأسواق في 9 يناير/كانون الثاني.

ولم تقدم موتورولا جدولاً زمنياً لتاريخ الطرح المؤجل للهاتف الذي يبلغ سعره 1500 دولارا، إلّا أنها ذكرت أنها لا تتوقع حدوث "تحول كبير" في تاريخ إطلاقه.

ونُسب تأخر طرح الهاتف في السوق إلى ارتفاع الطلب عليه فيما فاق التوقعات، بينما كان العرض محدود الكمية. ولم ترد موتورولا على الفور على طلب للتعليق من CNN.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤجل بها طرح هاتف موتورولا "رازر" الشهير في السوق، إذ أنه أجل سابقاً بعد أن كان من المفترض أن يكون متاحاً في الأسواق في فصل الصيف الماضي.

ويعد سعر الهاتف الأيقوني الذي يبلغ 1500 دولار، تحولاً كبيراً لشركة موتورولا، والتي كانت قد ركزت إلى حد كبير على إنتاج الهواتف غير المكلفة.

وقد شهدت شركات أخرى أيضاً نمطاً مشابهاً في خطط إطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي، إذ أن العديد من الشركات التي أعلنت عن هواتف ذكية قابلة للطي، اضطرت إلى تأجيل مواعيد إطلاقها أيضاً.

وقد لجأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى الهواتف القابلة للطي في الآونة الأخيرة، كصيحة جديدة أملوا أن تهز سوق الإلكترونيات، إلّا أن الشاشات القابلة للطي أثبتت تحديات هائلة في تطبيقها على أرض الواقع.

ولكن، يتميز هاتف "رازر" عن غيره من الهواتف القابلة للطي، إذ أنه لا يحاول تصميم هاتف ذكي يتطور ليصبح جهازاً لوحياً بحجم أكبر، وإنما يركز على تقديم بعض ميزات الهواتف الذكية في هاتف قابل للطي ليصبح أصغر حجماً.