نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة "فورد" أمريكية في المملكة محذرة من حواف حادة في تصميم مقاعد السيارة قد تتسبب بالأذى لراكبيها.

وقد نشرت الوزارة تغريدة في حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، أعلنت فيها عن استدعاء 3,041 مركبة "فورد" من طراز "إكسبلورير" موديل العام 2017.

وذكرت التغريدة أن السيارات استدعيت نظراً لوجود "حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد"، قد تتسبب في إصابة باليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم بالمقاعد الكهربائية.

ويمكن لملّاك السيارات بالمواصفات المشابهة التحقق من سلامة مركباتهم عبر إدخال رقم هيكل المركبة التسلسلي في موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، ومن ثم التواصل مع الشركة المصنعة للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق مبيعات للسيارات الأمريكية وقطع الغيار في الشرق الأوسط، إذ تمثل المملكة حوالي 40% من جميع السيارات التي تباع في المنطقة، وفقاً لتقرير حكومي صدر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية في العام 2018.

كما ألقت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"سابراك" في منتصف العام 2019، الضوء على حجم ما استوردته المملكة من سيارات أمريكية خلال السنوات الـ5 الماضية، حيث نشرت تغريدة في حسابها على توتير، كتبت فيها: "تاريخ طويل من التجارة، المملكة العربية السعودية هي خامس أكبر مستورد للسيارات الأمريكية بإجمالي حجم استيرادات تجاوز 18 مليار دولار خلال السنوات الـ5 الماضية".