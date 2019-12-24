الكويت والسعودية توقعان اتفاقية لتقسيم المنطقة النفطية المحايدة بينهما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، اتفاقية بشأن منطقة النفط المحايدة المشتركة بين البلدين لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة بعد عدة سنوات من التوقف.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت والسعودية وقعتا "مذكرة تفاهم واتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما".

ويقع في المنطقة المحايدة بين الدولتين حقلي نفط، هما حقل "الخفجي" و"الوفرة". وقد توقف إنتاج النفط بهما منذ أكثر من 3 أعوام، حين كانت تتقاسم كل من السعودية والكويت إنتاجهما، الذي يبلغ حوالي 550 ألف برميل نفط يومياً.