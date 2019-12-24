مصدر في الشركة لـCNN: رئيس طيران الإمارات سيتقاعد بعد 6 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مصدر في طيران الإمارات لـCNN، الثلاثاء، أن رئيس الشركة، تيم كلارك، سيتقاعد في يونيو/حزيران المقبل وسيبقى مستشارا في الشركة.

وأشار المصدر إلى أن الأنباء التي تم تداولها عن تقاعد كلارك صحيحة 100%، وأكد أن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، للموظفين سُربت إلى وسائل الإعلام لكن الخبر صحيح.

وأكد المصدر أن رئيس الشركة الذي كان من مؤسسيها عام 1985، سيبقى مستشارا، لافتا إلى أن الأخير، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، رأى أن الوقت قد حان للراحة واتخذ قراره بناء على ذلك.

وشغل كلارك منصب رئيس شركة طيران الإمارات لمدة 17 عاما، أي منذ عام 2003، وعمل سابقا في طيران الخليج والخطوط الجوية السريلانكية.