لأول مرة في تاريخ الشركة.. سهم تسلا يقفز ليتخطى حاجز الـ420 دولاراً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – منذ حوالي الأكثر من عام، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، إنه كان لديه مشتر يمكنه أن يجعل من تسلا شركة خاصة مقابل 420 دولاراً للسهم الواحد.

قد تكون الصفقة لم تتم بعد.. إلّا أن سعر سهم الشركة وصل مؤخراً إلى ذلك الحاجز من تلقاء نفسه.

وكان قد نشر موسك تغريدة على حسابه في تويتر في أغسطس/آب من العام الماضي، كتب فيها أنه يفكر "في تحويل تسلا إلى شركة بملكية خاصة مقابل 420 دولاراً للسهم. التمويل مضمون". آنذاك، كان يبلغ سعر سهم الشركة 379.57 دولاراً، أي بعيداً جداً عن سعر الـ420 دولاراً.

بعد أسبوع من نشر تغريدته، قال موسك إن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية تواصل معه أكثر من مرة لشراء الشركة، إلّا أنه بحلول نهاية أغسطس/آب من العام 2018، وبعد لقاء مع مجلس إدارة الشركة، قال إنه يعتقد "أن الطريق الأفضل هو أن تبقى تسلا شركة عامة".

وقد تسببت تغريدات موسك في مشاكل كبيرة له مع هيئة الأوراق المالية والبورصة والمستثمرين، إذ اعتقدت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أن تغريدة موسك ضللت المساهمين، كون أن التمويل لم يؤمن فعلياً لتحويل الشركة من عامة إلى خاصة.

وبهذا، اضطر موسك إلى دفع 20 مليون دولار للمنظم كرسوم تسوية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، ووافق على التخلي عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ما تسبب في عام وأسعار أسهم متقلبة للشركة.

اليوم، وبعد أكثر من عام، قد لا تكون تسلا وجدت مشتريها الذي سيحولها إلى شركة خاصة، ولكن ارتفعت أسهم الشركة يوم الاثنين فوق الحاجز "السحري" الذي يبلغ 420 دولاراً، ليصبح بذلك أعلى سعر يبلغه السهم على الإطلاق، لا سيما بعد عام حافل شهدته الشركة.

وقد شهدت الشركة الكثير من التغيرات هذا العام، حيث ارتفع سهم تسلا حوالي 27% هذا العام، وأعلنت الشركة عن عدد من السيارات الجديدة في العام 2019، من بينها شاحنة "سايبر تراك" المثيرة للجدل ودراجة رباعية كهربائية بالكامل. كما أعلنت الشركة هذا العام أيضاً أن سيارتها من طراز سيبدأ إنتاجها في العام 2020، بالإضافة عن افتتاحها مصنعاً جديداً في الصين وإعلانها عن مصنع في ألمانيا.