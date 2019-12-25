تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قد يكون رئيس بوينغ التنفيذي المُقال دينيس مويلنبيرغ، ترك وراءه قائمة طويلة من المشاكل في بوينغ.. ولكن، يبدو أنه سيأخذ معه عند خروجه مبلغاً "ذهبياً" هائلاً.

ولم يتضح بعد حجم المبلغ الذي ستودع بوينغ به مويلنبيرغ، إذ سيعتمد ذلك على مفاوضاته مع شركة بوينغ، بما في ذلك كيف ستصف الشركة رحيله وما إذا كانت ستعتبره تقاعداً أم استقالة أم تسريحا.

ولكن، تشير الملفات العامة إلى أنه يحق لمويلنبيرغ الحصول على خطة استحقاقات تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، بينما يحتمل أن تبلغ مدفوعات نهاية خدمته حوالي 7 ملايين دولار. كما أن لدى مويلنبيرغ أسهم مكتسبة بقيمة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى حزمة معاشات تقاعدية تزيد قيمتها عن 11 مليون دولار.

وقد أصبح مويلنبيرغ، البالغ من العمر 55 عاماً، رئيساً تنفيذياً لبوينغ، أكبر شركة طيران في العالم، في العام 2015 بعد أن شغل العديد من الأدوار التنفيذية الأخرى، بما في ذلك المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لقسم الدفاع والأمن التابع لها، طوال فترة خدمته البالغة 34 عاماً في بوينغ.

وتأتي إقالته من الشركة في أثناء غرق بوينغ في سلسلة من النكسات والفضائح، تبعت حادثين قاتلين وعدد من القضايا المتعلقة بطائراتها من طراز 737 ماكس.

وقد علّقت رحلات طائرة 737 ماكس، التي كانت الطائرة الأكثر مبيعاً للشركة، في جميع أنحاء العالم في مارس/آذار من العام 2019 بعد وقوع حادثين أوديا بحياة 346 شخصاً. ولا تزال الطائرة معلّقة اليوم وممنوعة من السفر، رغم جهود بوينغ الكثيرة لإلغاء تعليقها مع المنظمين.

وقالت بوينغ إن مجلس إدارة الشركة قرر أن تغيير القيادة "كان ضرورياً لاستعادة الثقة في الشركة، بينما تعمل على إصلاح العلاقات مع الجهات التنظيمية والعملاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين".

وسيشغل المدير المالي لشركة بوينغ منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً، حتى يتولى ديفيد كالهون، رئيس مجلس الإدارة الحالي، منصب الرئيس التنفيذي في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2020.