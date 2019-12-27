أول سيارة تركية محلية الصنع.. وموعد كشفها يحمل معان تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع أول سيارة تركية محلية الصنع، عن ملامح المركبة الجديدة بمقطع فيديو غطيت به ملامح السيارة بانتظار الكشف الرسمي عنها، الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن السيارة التي ستعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل "حظيت باهتمام كبير من المتابعين، ويرجح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن نشر مقطع الفيديو الخاص بالسيارة في الساعة 19.23 بالتوقيت المحلي، بأنه إشارة إلى عام 1923 الذي تم فيه إعلان الجمهورية التركية".

وأضاف التقرير أن "اعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الصورة في هذا التوقيت تحديدًا بأنه إشارة إلى عام 1453 الذي تم فيه فتح إسطنبول، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح".

ولفت تقرير الوكالة إلى أن "من المتوقع أن يشرف الرئيس رجب طيب أردوغان، بنفسه الجمعة، على قيادة السيارة لأول مرة على هامش مراسم التعريف بها، التي ستقام في قضاء غبزة، بولاية كوجا إيلي، شمال غربي تركيا".