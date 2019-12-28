نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، التوصل إلى حل لمشكلة عامل وافد في المملكة العربية السعودية بعد مشكلة مع شركة مقاولات عمل بها ليحصل على 45.8 ألف ريال سعودي (نحو 196.2 ألف جنيه مصري).

وذكر تقرير للتلفزيون المصري العامل وهو مهندس والمبلغ الذي تلقاه عبارة عن كافة مستحقاته النظامية بنهاية الخدمة.

ونقل تقرير التلفزيون أن "محمد سعفان وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المهندس الذي يعمل بإحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتقديم الدعم والمساعدة لحصوله على مستحقاته المالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله بالشركة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول".

وقال سعفان وفقا للتقرير إنه "تلقى تقريرا عبر الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه تواصل مع مدير القطاع المالي والإداري بالشركة لصرف تلك المستحقات والذي وعد بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة"، بعد شهرين من المتابعة المستمرة مع إدارة الشركة والمواطن.