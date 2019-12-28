دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الرئاسة التركية صور كشف النقاب عن أول سيارة تركية محلية الصنع، حيث قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتدشينها، الجمعة.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو لقيادة أردوغان هذه السيارة التي أطلق عليها اسم "TOGG"، قائلة في تقرير إن السيارة الجديدة "من المقرر أن تدخل الأسواق في البداية بطراز SUV الكهربائي، وهو من فئة السيارات العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، ثم رفع عدد الأطرزة إلى 5 في السنوات اللاحقة".

وعن الأثر الاقتصادي للمشروع، ذكرت الوكالة التركية أن من المتوقع أن "يساهم في اقتصاد البلاد بـ 50 مليار يورو خلال 15عاما، وتقليص عجز الحساب الجاري بمقدار 7 مليارات يورو، إضافة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة، و20 ألفا أخرى بطريقة غير مباشرة".

ولفت تقرير الوكالة أن السيارة الجديدة تتمتع بـ"منصة تكنولوجية جديدة طورتها شركة تركية ناشئة مع مهندسي الشركة المنتجة، أصبحت السيارة الذكية وكأنها مساعد شخصي لصاحبها، كما يمكن ربطها بكافة الأجهزة الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت، ويمكن للسيارة الذكية أن تساعد في عدة أمور، مثل التسوق من الإنترنت، وتسليم المشتريات إلى السيارة حتى وإن لم يكن سائقها موجودا".