نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار كشف تركيا عن سيارتها الأولى المصنعة محليا، جدلا واسعا واتهامات تناقلتها وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نحن لا نؤكد ولا ننفي، ونكتفي بعرض السيارة التركية وصور للسيارة الإيطالية المقصودة.

السيارة الإيطالية التي تشير التقارير الإعلامية إلى أن سيارة السيدان التركية استندت عليها في التصميم عائدة لشركة تدعى بينينفارينا "pininfarina"، بتصميم أولى لسيارة أطلقت عليها اسم H600.

بينينفارينا H600

ووفقا لما ذكرته الشركة الإيطالية على موقعها الرسمي، فإن السيارة H600 عرضت أولا أمام العالم في معرض جنيف الدولي للسيارات العام 2017.

بينينفارينا H600

وكان تمل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي، من أول الشخصيات التي أثارت الجدل حول سيارة تركيا الأولى إذ أنه قال في في تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية إن حكومة بلاده استندت في تصميم السيارة على نموذج تصميم شركة إيطالية.

بينينفارينا H600

وقال أوغلو وفقا لتقرير الصحيفة التركية: "يتم تداول قضية السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة. ويزعمون أننا سنبدأ في إنتاج السيارة المحلية في عام 2022، لكن الحقيقة هي أن حكومة العدالة والتنمية (حزب أردوغان) لم تحقق تقدما فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداولته وسائل إعلام ونشطاء حول هذه القضية: